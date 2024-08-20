РФ вдарила по підприємству в Тернополі, загорілись ємності з паливом. Жителів просять обмежити перебування надворі

У ніч на 20 серпня російські війська поцілили по промисловому об’єкту в Тернополі, де зберігалися паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомили в Тернопільській ОВА.

Пожежу на обʼєкті вже локалізували. Її гасять понад 90 рятувальників та 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Постраждалих нема, також не виявили перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі та воді. Однак тернополян усе ж просять обмежити перебування надворі й зачинити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння.

У ДСНС показали також наслідки атаки.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран