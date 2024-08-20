Сили ППО збили 25 з 26 дронів та три ракети, запущені вночі по Україні

Сили ППО цієї ночі збили 25 дронів та три ракети, якими Росія атакувала Україну, повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на 20 серпня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою «Іскандер-К» із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударними БпЛА Shahed.

Сили оборони збили 28 повітряних цілей: одну крилату ракету «Іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

КМВА повідомляла, що вночі РФ запускала по Києву дрони, а під ранок — крилату ракету «Іскандер-К». Всі цілі збили, руйнувань та жертв не було.

На Кіровоградщині уламки збитого дрона пошкодили кілька покрівель, вікон, парканів приватних домоволодінь, а також два авто. Обійшлося без жертв.