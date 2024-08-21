Священник УПЦ МП отримав підозру за підтримку збройної агресії Росії

На Вінниччині Служба безпеки України викрила священника Української православної церкви Московського патріархату, який підтримував збройну агресію Росії. Йдеться про настоятеля храму Калинівського благочиння.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що священник вихваляв Путіна, закликав підтримувати окупантів, а в Telegram-каналі для вірян релігійної громади поширював російські наративи. Експертиза СБУ підтвердила це.

Під час обшуку його помешкання правоохоронці вилучили техніку, яку він використовував для поширення пропаганди Росії.

Фігуранту справи повідомили про підозру за виправдовування війни РФ проти України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі священник перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

20 серпня Верховна Рада України заборонила діяльність на території України релігійних організацій, повʼязаних з Росією. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. При цьому громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.

З початку повномасштабного вторгнення понад 100 священників УПЦ МП фігурують у кримінальних справах.

Авторка: Ірина Перепечко