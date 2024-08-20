У Румунії могли знайти нові уламки дронів біля кордону з Україною

У Румунії знову знайшли уламки безпілотників поблизу кордону з Україною.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Фахівці дослідили район поблизу села Периправа в повіті Тулча, що поблизу українського кордону і позначений як можлива зона падіння уламків дронів.

Експерти вилучили з місця події «речові докази» для проведення експертизи. Інфраструктура не постраждала, оскільки уламки впали в болотистій місцевості за межами населених пунктів.

У відомстві зазначили, що в режимі реального часу інформували союзницькі структури (Румунія — країна-член НАТО) про ситуації, спричинені атаками.

Крім того, Міноборони країни засудило російські атаки на українські цивільні обʼєкти та інфраструктуру. Їх назвали невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.