Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

На підконтрольні Україні території повернули шістьох дітей віком від 3 до 12 років із окупованої частини Херсонської області. Це вдалося завдяки зусиллям громадської організації Save Ukraine.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Діти повернулися разом зі своїми батьками — загалом із окупації виїхало шість родин. Наразі і діти, і дорослі в безпеці. Для швидшої адаптації до нових умов вони працюватимуть із психологами.

Напередодні, 13 серпня, на підконтрольну Україні територію з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей повернули ще шістьох дітей.

За даними очільника громадської організації Save Ukraine Миколи Кулеби, на окупованих територіях і на території Росії з 2014 року перебувають 1,5 мільйона українських дітей, багатьох з яких незаконно депортували або примусово перемістили.

Авторка: Ірина Перепечко