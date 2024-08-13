Шістьох дітей повернули в Україну з окупації

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих земель Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зі слів батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята. Окупанти тиснули на українців, щоб ті отримали документи російського зразка. Окрім того, у помешкання до родин вривалися озброєні росіяни з безпідставними обшуками.

«Відчуття безправності, обмеженості та усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, стали поштовхом для виїзду», — сказав Лубінець.

Одна з родин уже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників громадської організації, благодійного фонду та держорганів поспілкувалися з ними щодо надання необхідної допомоги.

Іншою родиною займалися працівники Офісу омбудсмана з регіонального представництва Черкаської області. До допомоги долучили громадську організацію «Обʼєднання багатодітних родин «Крила» і «Карітас-Спес Україна».

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«Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», — наголосив омбудсман.

У разі зникнення дитини необхідно повідомити про це Національній поліції України за номером 102. Якщо дитину могли депортувати в РФ або якщо вона перебуває на тимчасово окупованій території, то окрім поліції варто повідомити й у Офіс омбудсмана за номером 0 800 50 17 20 (у межах України), 044 299 74 08 (для дзвінків з-за кордону) або за електронною адресою [email protected].