Мережа проросійських сайтів поширює фейки, що за замахом на Трампа стоять демократи. «Позбутися» його нібито радив Обама

Прокремлівські сайти, які маскуються під американські видання, поширюють фейки про те, що замах на кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа готували демократи, зокрема експрезидент Барак Обама.

Про це повідомляє AFP.

В останні місяці зʼявилися сотні нових фальшивих медіа, їхня кількість уже перевершує кількість справжніх американських видань. Фальшиві сайти, створені здебільшого за допомогою дешевих широкодоступних інструментів штучного інтелекту, підживлюють вибух неправдивого наративу в американському суспільстві. У такий спосіб, зокрема Росія та Іран, намагаються вплинути на цьогорічні вибори президента США, які відбудуться 5 листопада.

У «статтях», які поширювала мережа фальшивих медіа, наводилися «цитати» з підробленого аудіозапису нібито приватної розмови між Бараком Обамою та стратегом від Демократичної партії. Голос, який імітує Обаму, каже, що «позбувшись Трампа», можна буде гарантовано «перемогти будь-якого кандидата Республіканської партії».

Як стверджують фахівці американської організації з протидії дезінформації NewsGuard, аудіо створили за допомогою штучного інтелекту. Виявити це допомогло дослідження з використанням багатьох інструментів і за участю експерта із цифрової криміналістики.

Цей аудіозапис створили для статті під заголовком «Топдемократи стоять за замахом на Трампа; Обама знає про подробиці», яку розмістили на незрозумілому вебсайті DeepStateLeaks.org.

Аудіо розповсюдили через мережу Дугана, яка складається зі 171 фальшивого новинного сайту з доволі правдоподібними назвами, як-от Atlanta Beacon і Arizona Observer. Вони посилалися на DeepStateLeaks як джерело. Всі статті були версіями однієї вигаданої історії, переписаної штучним інтелектом .

Власником мережі маніпулятивних сайтів є Джон Дуган — колишній американський морський піхотинець, який втік до Росії, коли в штаті Флорида йому висунули звинувачення у здирництві та прослуховуванні телефонних розмов.

Російська мережа Дугана поширює низку інших брехливих наративів, зокрема про те, що нібито українська ботоферма намагається зірвати вибори в США та що в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді знайшли «жучки».