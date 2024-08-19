Уряд Данії оголосив новий пакет допомоги для України на майже $116 мільйонів

Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги для України на приблизно 783 мільйони данських крон (майже $116 мільйонів). Кошти підуть на військові потреби України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.
Держава виділяє гроші на закупівлю нової військової техніки через український оборонно-промисловий комплекс і міжнародних партнерів.
«Путін продовжує жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися. Цей двадцятий пакет військової підтримки склали на основі побажань і потреб Києва. Він підтримуватиме Україну як у короткостроковій перспективі, так і найближчими роками», — заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Цей пакет допомоги передбачає, зокрема, збільшення оборонної промисловості пулу на 300 мільйонів данських крон (понад $44 мільйони) у 2024 році. Також цьогоріч Данія виділить додаткові 112 мільйонів данських крон ($16,5 мільйона) на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.
«Данія є і залишиться одним із найбільших прихильників України. Ми постійно показуємо, що якщо є бажання, буде й можливість», — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.
З оперативних міркувань і міркувань безпеки детальну інформацію про повний вміст пакета допомоги не розголошують.
- У квітні 2024 року Данія першою в світі виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася й розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.