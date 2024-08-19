The Telegraph: США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по території РФ

Білий дім заперечив інформацію про те, що США блокують запит Великої Британії на використання далекобійних ракет Storm Shadow Україною для ударів по території Росії.

Про це британському виданню The Telegraph заявив неназваний представник Адміністрації президента США.

У США заявили, що не отримували офіційного запиту на дозвіл для України бити ракетами Storm Shadow по російській території. Це також вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.

Видання зазначає, що удари ракетами Storm Shadow по території Росії вимагають схвалення не тільки Великої Британії, але ще Франції та США.

Раніше видання The Times, посилаючись на джерела в британському уряді, написало, що Велика Британія не може дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії через опір США. Усе через те, що адміністрація Джо Байдена нібито побоюється ескалації.