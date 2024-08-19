Sunday Times: Британські дрони відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курщині

Українські військові під час операції в Курській області Росії використовують отримані від Великої Британії дрони, пише The Sunday Times. Ці безпілотники, назву і технічні характеристики яких видання не уточнює, «зіграли ключову роль» у наступі.

Крім того, під час наступу на Курщину українці використовували британські танки Challenger 2. Низка британських медіа, зокрема BBC і Sky News, зазначала, що це може бути вперше, коли британські танки, передані Україні, використовували в боях на території Росії.

Як зазначає The Sunday Times, новий британський уряд на чолі з Кіром Стармером вирішив більш відкрито визнавати використання українцями британської військової техніки, зокрема й на території Росії.

«Не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії для захисту України. Ми повинні пишатися тим, що дали те, що допомагає Україні захищатися», — сказало неназване джерело в британському уряді.

Премʼєр Кір Стармер також закликав розробити плани надання Україні ширшого спектру підтримки.

«Мова йде не лише про військову підтримку, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку», — сказало джерело в обороні. — «Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не збирається на цьому зупинятися. Але економічні наслідки цього також величезні».

Єдина британська зброя, яку Україна поки що не може використовувати на території Росії — це далекобійні ракети Storm Shadow. Британський уряд виступає за зняття цієї заборони, але, за версією видання, поки що не може зробити це через позицію союзників — Франції і США.

Британські чиновники та експерти вважають, що їхні європейські союзники занадто стурбовані тим, що можуть спровокувати ескалацію з боку Росії, хоча їхні побоювання марні. Джерела видання заявили, що немає жодних свідчень того, що РФ від початку війни робила будь-які кроки для використання ядерного арсеналу.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.