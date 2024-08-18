Росіяни скинули авіабомбу на приватний будинок на Сумщині. Загинув чоловік і його 11-річна донька (оновлено)

Сьогодні вдень, 18 серпня, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Білопілля, що на Сумщині.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Попередньо, одна людина загинула і ще одна отримала поранення. На місці працюють всі необхідні служби. Потерпілим надають медичну допомогу, проводять аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки атаки ще уточнюють, під завалами можуть бути люди.

О 18:44 в Сумській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни поцілили в приватний будинок близько 16:00. Через це загинув 33-річний власник оселі та його 11-річна донька.

Поранення отримали жінка55 років і 63-річний чоловік. Щонайменше пʼять будинків пошкоджені.

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Сумська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).