Через російські обстріли на Сумщині закрили гуманітарний коридор

Через посилення російських обстрілів Сумщини призупинили роботу гуманітарного коридору «Колотилівка — Покровка» в області. Цим коридором люди з окупації поверталися на підконтрольні Україні території.

Про це повідомила міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Пункт пропуску «Колотилівка — Покровка» закрили щонайменше на 10 днів. Водночас відкритим для виїзду з тимчасово окупованих територій залишається коридор «Мокрани — Доманове» через білорусько-український кордон на Волині.

«Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску «Колотилівка — Покровка», то їдьте через Республіку Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо», — сказала Верещук.

Ситуація на Сумщині

Вранці 6 серпня російські телеграм-канали почали повідомляти про бої в Курській області РФ, що межує із Сумщиною, і нібито великий наступ Збройних сил України. З того дня росіяни щільно обстрілюють Сумську область ракетами й авіабомбами.

Україна офіційно не підтверджує та не спростовує свою причетність до наступу. Спочатку російське Міноборони запевняло, що противника витиснули, але згодом видалило згадку про це.

7 серпня Путін терміново скликав Радбез РФ і заявив, що відбувається «масштабна провокація» з боку «київського режиму». Цього ж дня російські медіа писали, що військові РФ втратили контроль над газовимірювальною станцією «Суджа» — єдиною станцією, через яку РФ постачає свій газ до Європи. Також вони кажуть про втрату контролю над понад 10 населеними пунктами, зокрема і районним центром — містом Суджа.

Уночі та зранку 8 серпня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — росіяни з авіації завдають ударів углиб області та лише за 7 серпня застосували 52 керовані авіабомби. Серед мирного населення є поранені. У Стецьківці Сумського району постраждали понад десять приватних будинків, школа і завод. А в Могриці на Сумщині вдень 8 серпня від обстрілу загинули дві людини — 22-річний чоловік та його шестирічна сестра.