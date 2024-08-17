Сирський: Україна зміцнила позиції на Курщині

Україна зміцнила позиції в Курській області Росії та розширила стабілізовану територію, доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту.

Також українські військові поповнили «обмінний фонд», але Сирський не уточнив, скількох росіян вдалося взяти в полон. Він також повідомив, що ситуація на Торецькому та Покровському напрямках на східному фронті контрольована, попри десятки російських штурмів.

Президент України Володимир Зеленський додав, що українська сторона працює над новими пакетами підтримки від партнерів. Акцент — на обмеженні російського наступального потенціалу і на збільшенні далекобійності для України.

Курська операція

Вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії. Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.