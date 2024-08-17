Politico: Жарти про вік Байдена бумерангом повертаються до Трампа від молодшої Гарріс

Кандидат у президенти США, 78-річний Дональд Трамп витратив місяці своєї передвиборчої кампанії, виставляючи 81-річного Джо Байдена як «старого, якому не можна довіряти майбутнє країни». Однак тепер він зіткнувся зі схожими атаками від молодшої за нього Камали Гарріс.

Про це пише Politico.

Зараз Демократична партія намагається переконати виборців, що Трамп — це «пережиток минулого», до якого Штати не можуть дозволити собі повернутися.

Нещодавнє опитування Marquette Law School показало, що 57% людей вважають Трампа застарим для президентства, водночас лише 13% думають так про 59-річну Гарріс. Тобто один з головних аргументів Трампа про вік, який він застосовував проти Байдена, на тлі Гарріс працює проти нього.

Деякі демократи насолоджуються тим, що нарешті можуть критикувати вік Трампа, після того як були змушені захищати старішого Байдена. Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз на цьому тижні назвав Трампа «малоенергійним, втомленим» і «хлопцем, якому потрібно трохи відпочити на вихідних».

Водночас акцент на віці Трампа може відштовхнути виборців старшого віку і виглядати лицемірно після того, як Гарріс та інші демократи захищали вік Байдена, зазначає Politico.

Сама ж Гарріс «бʼє» по віку Трампа більш тонко. У своїх публічних виступах вона часто говорить про минуле, зосереджуючи увагу на стані робітичного класу, відсутності медичних страхувань і неможливості жінок приймати рішення про власне репродуктивне здоровʼя. На одному з мітингів натовп скандував: «Ми не повернемося назад», — це фраза, яка менш ніж за кілька тижнів стала візитною карткою кампанії Гарріс.

«Ця кампанія — це не просто ми проти Дональда Трампа. Це про два різних бачення нашої нації: наше — зосереджене на майбутньому; інше — зосереджене на минулому», — заявляла Гарріс.

Вік Трампа лише допомагає аргументам Гарріс. До того як кандидатура Гарріс змінила рух президентської гонки, кампанія Трампа зосереджувалася на віку Байдена — це наче були перегони між «сильним і слабким». Однак тепер гра змінилася.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Її кандидат у віцепрезиденти — це Тім Волз, відомий підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.