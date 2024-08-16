У Хорватії повертають обовʼязкову строкову службу

Хорватія з 1 січня 2025 року повертає обовʼязкову строкову службу.

Про це повідомив міністр оборони країни Іван Анушич.

Обовʼязкова служба триватиме два місяці. Востаннє призов у Хорватії проводили у 2008 році, після цього у країні діяла добровільна система проходження військової служби.

За словами хорватського міністра, солдатам та офіцерам підвищили зарплати, Збройні сили модернізували й оснастили — гроші на цьому «економити не збираються».

Це відбувається на тлі посилення напруженості в Європі після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, а також через нарощування військової сили на Балканах.