Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16

Адміністрація президента США Джо Байдена «відкрита» для відправки Україні крилатих ракет великої дальності, що дасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.

Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Готовність Білого дому надати Україні ракети класу «повітря — земля» зʼявилася на тлі Курської операції України, яка триває вже другий тиждень. Однак рішення про передачу ракет ще остаточно не ухвалили — адміністрація Байдена працює над складними деталями.

Зокрема, американці перевіряють передачу чутливих технологій і чи зможуть українські літаки запустити таку ракету. Офіційно Пентагон не коментував можливості передати потужніші ракети Україні.

Politico зазначає, що йдеться про ракети JASSM — це двотонні високоточні крилаті ракети класу «повітря — земля», призначені для знищення бункерів, укріплень, мостів та ППО. Дальність цих ракет — від 370 до 980 кілометрів, залежно від версії.

Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації Байдена попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві радянські літаки і нещодавно передані західні F-16 зможуть запустити подібну ракету.

Українські парламентарі та радники президента Володимира Зеленського протягом останніх кількох місяців тиснули на американських посадовців, щоб вони направили ракети JASSM. Цей тиск лише посилився, коли українська делегація відвідала саміт НАТО в липні цього року. За словами одного з джерел, їхній запит дійшов до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана.