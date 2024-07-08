Завтра у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Альянс готується до приходу до влади Дональда Трампа — і затяжної війни. Головне

По-перше — на саміті Україну не запросять до НАТО. Президент Зеленський у інтервʼю Bloomberg прямо заявив, що не очікує отримати запрошення України в Альянс. Втім, очікує на «потужні кроки від США».

«Ми б хотіли запрошення, ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, то щось на кшталт запрошення — це саме такий знак, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені у лідерстві Америки», — заявив Зеленський.

Поки що невідомо, які формулювання щодо членства України в НАТО використають союзники на саміті. Вони сумніваються, чи варто описувати шлях України до НАТО як «незворотний». За даними CNN, проти такого формулювання могла виступити Угорщина. Попри це, допомога Україні буде на першому місці на порядку денному саміту, казав генсек Столтенберг.

Союзники створять у Німеччині місію, яка координуватиме допомогу Україні, — «міст до НАТО». Офіційно вона називатиметься «Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України» (NSATU). Ця місія паралельно з форматом «Рамштайн» координуватиме допомогу для України. Зараз більшість допомоги координують США, втім ця функція має перейти до місії НАТО. Також місія куруватиме навчання українських військових за кордоном, а ще — координуватиме співпрацю між Україною на партнерами в рамках безпекових угод.

«Цієї зими та весни ми спостерігали серйозні затримки в наданні підтримки, що мало наслідки на передовій. Ми не можемо допустити, щоб це повторилося. Ось чому я очікую, що на саміті лідери Альянсу погодяться, що НАТО керуватиме координацією та наданням допомоги», — пояснив сенс місії Єнс Столтенберг.

В результаті допомога Україні має стати більш стабільною, передбачуваною та узгодженою. Зокрема, має стати менше проблем з логістикою чи дублюванням допомоги, яку отримує Україна. Прикладом дублювання NYT називає плани постачати Україні не тільки літаки F-16, а і французькі Mirage 2000.

Також на саміті Україні запропонують «конкретні кроки», як їй прискорити рух до НАТО, заявив заступник помічника держсекретаря США Дуглас Джонс. Зокрема це стосується реформ, необхідних для вступу в Альянс. Разом усе зробить Україну готовою у «відповідний політичний момент» швидко інтегруватися в НАТО, як це зробили Фінляндія та Швеція, пояснив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Саміт створить «запобіжники» від Дональда Трампа. Місія з координації допомоги працюватиме під егідою НАТО, а не США. Тому її роботі не завадить можливий прихід до влади в США Дональда Трампа. Альянс також відправить у Київ високопоставленого цивільного чиновника для координації допомоги. Це має закріпити перспективу членства України в Альянсі, пише WSJ.

«Замість того, щоб Вашингтон відповідав за навчання та допомогу, ними керуватиме НАТО. Тож навіть якщо США скоротять або припинять підтримку, її не скасують», — пояснив колишній посол США в НАТО Іво Даалдер. До того ж, якщо допомогу Україні координуватиме НАТО як інституція, вона стане менш вразливою до політичних змін у ЄС, пише WSJ.

Саміт у Вашингтоні також може принести більше практичної допомоги Україні, зокрема — довгострокової. За підсумками саміту члени Альянсу мають затвердили військову допомогу в 40 млрд євро, яку НАТО надасть Україні в 2025 році. Союзники мають також домовитися надавати конкретні обсяги допомоги щороку. Вона може сягати 40 млрд євро.

Також на саміті має збільшитись список країн, які вкладаються у безпеку України, сказав у інтервʼю Bloomberg Зеленський. Наразі Україна уже уклала близько 20 безпекових угод з партнерами, зокрема угоди зі США, ЄС, Британією та Японією.

На саміті у Вашингтоні також будуть присутні партнери НАТО з Індо-Тихоокеанського регіону — Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея. Ймовірно, на саміті разом з НАТО вони можуть домовитися про подальшу підтримку України, пише CSIS.

Наприклад, Південна Корея в червні планувала розглянути відправку зброї в Україну. Країна може піти на це, якщо Росія постачатиме Північній Кореї високоточну зброю, додали в Офісі президента Південної Кореї. Також партнери можуть посилити оборонно-промислову співпрацю, обмінюватися досвідом у протидії кібератакам Росії і Китаю, а також економічному тиску Пекіну.

Сама Україна очікує від саміту більше зброї. Передусім — більше ЗРК Patriot, заявляв президент Зеленський.

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