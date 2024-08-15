З 16 липня Литва перестане пускати всі автівки, зареєстровані в Білорусі

Відзавтра Литва не пускатиме всі автомобілі, зареєстровані в Білорусі.
Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.
Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.
Попереднє подібне обмеження, яке вводили 18 липня, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на ті, що належать громадянам Білорусі з дійсною візою чи посвідкою на проживання у країнах ЄС.
Натомість уже з пʼятниці, 16 липня, Литва поширює заборону на вʼїзд на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.
- У 2023 році країни ЄС заборонили вʼїзд автомобілів на російських номерах. Польща, Фінляндія, Латвія, Литва й Естонія запровадили заборону у вересні, Норвегія в жовтні.
- 26 червня 2024 року посли ЄС погодили посилення санкцій проти Білорусі, щоб завадити обходу обмежень з боку Росії та Білорусі.
- 18 липня Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила вʼїзд автомобілям на білоруських номерах незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи в Євросоюзі.