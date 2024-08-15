З 16 липня Литва перестане пускати всі автівки, зареєстровані в Білорусі

Відзавтра Литва не пускатиме всі автомобілі, зареєстровані в Білорусі.

Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Попереднє подібне обмеження, яке вводили 18 липня, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на ті, що належать громадянам Білорусі з дійсною візою чи посвідкою на проживання у країнах ЄС.

Натомість уже з пʼятниці, 16 липня, Литва поширює заборону на вʼїзд на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.