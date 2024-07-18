Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила вʼїзд автівок з білоруськими номерами

Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила вʼїзд автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи в Євросоюзі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Рішення повʼязане із посиленням санкцій Євросоюзу проти Білорусі, які включають, зокрема, заборону на ввезення автомобілів з білоруськими номерами. В окремих випадках член ЄС може робити виняток, наприклад, з гуманітарних міркувань та для автівок з дипломатичними номерами.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що заборона на вʼїзд автомобілів з номерами Білорусі справедлива, оскільки білоруський режим допомагає Росії у війні проти України. При цьому він додав, що Естонія продовжить допомагати білорусам, які змушені покинути свою країну через репресії.

Тепер власникам автівок з білоруськими номерними знаками треба перереєструвати їх в Естонії. На це дають від пʼяти днів до 12 місяців, залежно від ситуації. Якщо цього не зробити, транспортний засіб конфіскують, а власника оштрафують.