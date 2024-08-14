Акції соцмережі Трампа впали після його повернення в X

Акції медіакомпанії колишнього президента США Дональда Трампа впали й наблизилися до рекордного мінімуму 14 серпня, після повернення Трампа в X (Twitter).

Про це пише Reuters.

Зменшення лідерства Трампа в опитуваннях про вибори в останні тижні також вдарило по акціях.

Трамп володіє більшістю акцій компанії Trump Media & Technology Group, основним активом якої є соцмережа Truth Social, популярна серед консерваторів і де експрезидент донедавна активно публікувався.

У вівторок, 13 серпня, Трамп відзначив своє повернення на X інтервʼю з власником платформи Ілоном Маском.

Той факт, що розмова відбулася на X, а не на конкурентній платформі Трампа Truth Social, показав інвесторам, що остання залишається нішевим гравцем серед соціальних медіа, вважають аналітики.

З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили понад половину своєї вартості — з більш як $9 мільярдів до $4,73 мільярда.

На торгах у середу акції впали на 1,9%, до $23,54. Менше було тільки в середині квітня — після оголошення, що Trump Media & Technology Group може продати мільйони акцій.