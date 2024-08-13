Війна, депортації та демократи. Ілон Маск і Дональд Трамп провели розмову на Х

Американський мільярдер і власник соцмережі Х Ілон Маск надав кандидату в президенти США Дональду Трампу свою платформу для їхньої розмови, яку Маск називає інтервʼю.

Розмова Трампа і Маска тривала понад дві години, однак вона почалася пізніше більш ніж на 40 хвилин після запланованого часу, бо багато користувачів не могли підʼєднатися до ефіру. Велику частину часу експрезидент зосередив на недавній спробі його вбивства, нелегальній імміграції та планах скоротити державне регулювання.

Під час розмови Ілон Маск часто погоджувався з Трампом у таких питаннях, як імміграція, інфляція та злочинність. Вони обговорювали кримінальні справи, з якими стикається Трамп, і війни, у яких США надають допомогу.

«Ця війна мала б нульовий шанс відбутися, якби я був там [на посаді президента США]», — прокоментував Дональд Трамп російсько-українську війну.

Він вважає, що слова президента США Джо Байдена про членство України в НАТО дали Путіну підстави для вторгнення. Трамп планує говорити з Путіним, якщо стане президентом, і хоче з ним поладнати.

Далі Трамп перейшов до критики імовірної кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс і заявив, що вона нібито спостерігала за величезним зростанням кількості незаконних перетинів кордону після того, як її призначили «відповідальною» за кордон Мексики та США.

Насправді ж Гарріс працювала з іноземними державами для вирішення проблем бідності та безпеки, які змушували людей приїжджати до США, але не відповідала безпосередньо за політику на кордоні.

Дональд Трамп продовжував критикувати Камалу Гарріс, яка вже випереджає його в опитуваннях. Тим часом Ілон Маск заявив, що Трамп сильний, а його опоненти-демократи — слабкі.

Під час розмови Трамп привітав ідею Маска приєднатися до його наступної адміністрації, щоб допомогти «скоротити марнотратство уряду». Ілон Маск може бути членом майбутньої «комісії з ефективності уряду».

«Мені потрібен Ілон Маск — мені потрібен хтось, хто має багато сили, мужності та розуму», — сказав кандидат у президенти від республіканців.

У розмові Ілон Маск применшив загрозу глобального потепління, захищаючи своє виробництво електромобілів. Трамп теж помʼякшив свою критику електромобілів, пославшись на лідерство Маска та його компанії Tesla.

Крім того, Дональд Трамп попередив про загрозу «ядерного потепління», яке, за його словами, становить більшу небезпеку, ніж «глобальне потепління».

Як підсумок, який наводить телеканал CNN, Ілон Маск забезпечив кандидату від Республіканської партії аудиторію у щонайменше 1,3 мільйона слухачів у найгірший момент його кампанії. Ще сотня мільйонів людей послухають розмову найближчими днями.

Ця подія ознаменувала повернення Дональда Трампа в соцмережу X, раніше відому як Twitter, доступу до якої його позбавили попередні власники сайту — через штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Акаунт політика відновив Маск.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.