Частина українців за кордоном не зможуть отримати чи обміняти водійські права. Кого це стосується

Військовозобовʼязані чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть там обміняти та отримати водійські права або зареєструвати авто, якщо не оновили свої військово-облікові дані.

Про це свідчить урядова постанова № 918 від 13 серпня.

Нові правила діють на період воєнного стану і протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Українці віком від 18 до 60 років, які не оновили дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, не зможуть отримати такі послуги за кордоном:

отримати чи обміняти водійське посвідчення;

зареєструвати, перереєструвати чи зняти з обліку транспортні засоби;

переслати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у міжнародних поштових відправленнях.

Нещодавно закордонні філії паспортного сервісу «Документ» відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків. Для цього чоловіки мають верифікуватися через застосунок «Резерв+» за допомогою QR-коду і підтвердити наявність дійсних військово-облікових документів.