Закордонний паспортний сервіс «Документ» відновив оформлення документів для чоловіків

З 24 липня закордонні філії паспортного сервісу «Документ» відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це пише пресслужба сервісу.

Щоб отримати послуги, чоловіки мають верифікуватися через застосунок «Резерв+» за допомогою QR-коду. Обовʼязковов потрібно підтвердити наявність дійсних військово-облікових документів.

Подати заяви-анкети можна в Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді та Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Ось перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах «Документа»:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку.

Для українців призовного віку за кордоном з 23 квітня і до 18 травня призупиняли надання консульських послуг. Обмеження діяли до моменту, коли новий закон про мобілізацію набув чинності. Також свої послуги для військовозобовʼязаних чоловіків ставило на паузу ДП «Документ». У тестовому режимі «Документ» відновив видачу паспортів громадянам України 6 травня.