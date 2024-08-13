У Медведчука відсудили 35 га землі на березі Стугни вартістю 840 мільйонів гривень

Суд повернув у державну власність землі в Київської області вартістю понад 840 мільйонів гривень, якими незаконно володів екслідер нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», повідомив Офіс генпрокурора
В ОГП не називають імені фігуранта, але судячи з деталей справи, мова про Віктора Медведчука.
Прокурори довели, що райдержадміністрація протиправно продала ці землі комерційним структурам під культурно-оздоровчі та рекреаційні об’єкти. На той час розпоряджатись землями лісогосподарського призначення мав право виключно Кабмін.
Власниками ділянок стали компанії, пов’язані з Віктором Медведчуком, а кінцевим бенефіціаром однієї з них є його дружина Оксана Марченко.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум лідера РФ Володимира Путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».