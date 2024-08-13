У Медведчука відсудили 35 га землі на березі Стугни вартістю 840 мільйонів гривень

Суд повернув у державну власність землі в Київської області вартістю понад 840 мільйонів гривень, якими незаконно володів екслідер нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», повідомив Офіс генпрокурора

В ОГП не називають імені фігуранта, але судячи з деталей справи, мова про Віктора Медведчука.

Прокурори довели, що райдержадміністрація протиправно продала ці землі комерційним структурам під культурно-оздоровчі та рекреаційні об’єкти. На той час розпоряджатись землями лісогосподарського призначення мав право виключно Кабмін.

Власниками ділянок стали компанії, пов’язані з Віктором Медведчуком, а кінцевим бенефіціаром однієї з них є його дружина Оксана Марченко.