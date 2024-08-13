На Харківщині продовжили комендантську годину. Тепер вона діє з 17:00 до 09:00 у 201 населеному пункті області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ідеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 — Чугуївського, 41 — Харківського, 42 — Богодухівського, 73 — Купʼянського.

Місцева влада вирішила продовжити комендантську годину, щоб забезпечити ефективну роботу Сил оборони, а також для безпеки мирного населення, адже на цих прикордонних територіях зараз вкрай небезпечно.