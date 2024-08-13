На Харківщині продовжили комендантську годину. Тепер вона діє з 17:00 до 09:00 у 201 населеному пункті області.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Ідеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 — Чугуївського, 41 — Харківського, 42 — Богодухівського, 73 — Купʼянського.
Місцева влада вирішила продовжити комендантську годину, щоб забезпечити ефективну роботу Сил оборони, а також для безпеки мирного населення, адже на цих прикордонних територіях зараз вкрай небезпечно.
- Напередодні комендантську годину з 17:00 до 09:00 встановили лише в Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області. Раніше комендантська година по всій Харківщині діяла з 23:00 до 05:00. На Донеччині з 12 серпня також роблять комендантську годину довшою для наближених до фронту населених пунктів.
- Загалом від 10 травня з Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів евакуювали майже 14 тисяч людей, зокрема тисячу дітей.
- Минулої доби з Харківщини евакуювали 55 людей: 46 дорослих і 9 дітей.