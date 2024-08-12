У двох громадах на Харківщини подовжили комендантську годину

З 12 серпня у Дергачівській та Липецькій громадах Харківщини збільшують тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 17:00 і закінчуватиметься о 9:00.

Про це повідомили в Харківській районній державній адміністрації.

У період комендантської години заборонено бути на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

Автомобілі можуть їздити під час комендантської тільки зі спеціальними дозволами і з дотриманням режиму світломаскування.

Ось яких населених пунктів Липецької громади стосуються обмеження, а ось — Дергачівської громади.

Раніше комендантська година по всій Харківщині діяла з 23:00 до 5:00.

Чому комендантську годину подовжили, у Харківській РДА не пояснили. Імовірно, причиною стали посилені російські обстріли.