FT: Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після російських атак

Цього літа європейські трейдери використовують лише частину сховищ природного газу в Україні через російські атаки.

Про це пише Financial Times.

Україна має найбільші підземні сховища в Європі й минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими.

Але після російських атак навесні по енергетичній інфраструктурі, включно з насосними установками для зберігання газу, європейські обсяги в червні та липні скоротилися до десятої частини від обсягів, що зберігалися за той самий період минулого року.

Газові сховища в ЄС можуть вмістити максимум приблизно 100 мільярдів кубометрів природного газу, тоді як річний попит у блоці становить від 350 до 500 мільярдів кубометрів, залежно від погодних та інших умов.

Минулого року Україна запропонувала майже 10 мільярдів кубометрів додаткових потужностей для зберігання газу, а європейські компанії накопичили понад 2 мільярди кубів газу напередодні зимових місяців.

Однак цього року закачування було незначним, хоча сховища ЄС заповнені на 86% — найвищий рівень цього року.

За даними агентства Argus, європейські компанії відправили лише 15,4 мільйона і 51,9 мільйона кубометрів у червні і липні проти 102,7 мільйона і 586,6 мільйона кубометрів у ці місяці 2023 року.

Справжні газові резервуари розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ударів, але пошкодження наземних обʼєктів, які використовуються для закачування газу поза сховищами, є значним ризиком, про який хвилюються трейдери, пише Financial Times.

«Головна проблема полягає не у втраті газу, а в неможливості відібрати його, коли це потрібно», — сказав керівник відділу торгівлі в континентальній Європі енергетичної групи Axpo Марко Заальфранк.