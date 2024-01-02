Українські газосховища допомагають Європі уникнути енергетичної кризи

Українські газосховища допомагають Європейському Союзу запобігти енергетичній кризі. Європейські компанії прискорили вилучення природного газу зі сховищ України через зростаючу потребу в опаленні взимку.

Про це повідомляє Financial Times.

Минулого року європейські компанії звернулися до України, щоб зберігати свої резерви.

За словами аналітиків, це рішення допомогло енергетичним обʼєднанням і трейдерам вилучати лише відносно невеликі обсяги зі сховищ у Європейському Союзі. Це сприяло утриманню низьких цін на газ і легшому поповненню запасів.

Україна має більше можливостей для зберігання газу, ніж будь-яка інша держава ЄС, завдяки ключовій ролі в транзиті російського трубопровідного газу, на який до вторгнення припадало майже 40% газопостачання до Євросоюзу.

За даними «Нафтогазу», європейські підприємства накопичили близько 2,5 мільярда кубометрів природного газу перед зимою, що є рекордним показником від моменту російського вторгнення в Україну.

В Argus Media повідомили, що компанії почали забирати газ із українських сховищ на початку листопада. Чистий відбір становив у середньому близько 10,7 мільйона ​​кубометрів на добу. Темп прискорився до 26 мільйонів кубометрів щодня на тлі різкого похолодання в грудні.

Польща отримала понад половину газу, вилученого з українських сховищ, а решту використали Молдова, Словаччина та Угорщина.

За інформацією галузевої організації Gas Infrastructure Europe, рівень зберігання газу в ЄС, незважаючи на холодну пору, залишався на рівні майже 90% навіть наприкінці грудня, що значно вище за середній показник у попередні пʼять років.

Великі резерви допомогли зберегти низькі ціни на газ у Європі. Віртуальна торгова точка природного газу в Нідерландах Title Transfer Facility у грудні встановила ціну майже втричі нижчу за ту, що була рік тому.

За прогнозами компанії Rystad Energy, якщо не станеться серйозних перебоїв у постачанні, а також якщо попит збережеться на нинішньому низькому рівні, наприкінці березня у сховищах ЄС залишиться 80 мільярдів кубометрів газу або 70% потужностей.