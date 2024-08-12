Президент США Байден пояснив, чому він вийшов з президентських перегонів

Президент США Джо Байден вирішив вийти з президентських перегонів 2024 року з тієї ж причини, з якої хотів стати президентом чотири роки тому — зберегти демократію та перемогти Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтервʼю програмі «CBS Sunday Morning».

За його словами, вони з Трампом ішли нога в ногу. Однак опитування CBS News за 18 липня (останній вечір Національного з’їзду Республіканської партії) продемонструвало, що Трамп піднявся на 5 пунктів у національному масштабі — він набрав 52%, а Байден — 47%.

«Багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті думали, що я заподію їм шкоду під час перегонів. Ось що сталося», — наголосив Байден.

Рішення про вихід з перегонів він ухвалив у вузькому колі людей разом зі своєю дружиною Джилл Байден, коли одужував від COVID-19 .

Також в інтервʼю він повторив, що вважає кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа загрозою для США та демократії.

Натомість Байден вважає імовірну кандидатку в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс та її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза «чудовою командою».

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск з боку лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.