Трамп використав пісню Селін Діон з «Титаніка» в передвиборчій кампанії. Співачка відреагувала

Команда всесвітньо відомої канадської співачки Селін Діон розкритикувала кандидата у президенти США Дональда Трампа за «несанкціоноване» використання одного з її хітів під час передвиборчої кампанії.

У місті Бозман (штат Монтана) перед виходом Трампа на сцену його штаб увімкнув пісню “My Heart Will Go On”, яка звучала у фільмі 1997 року «Титанік».

У заяві команда Селін Діон заявила, що співачка «не схвалює» таке використання її пісні.

«І справді, ЦЯ пісня?» — написала команда, маючи на увазі її сумний і меланхолійний настрій.

Пісню “My Heart Will Go On” Селін Діон випустила разом із фільмом у 1997 році. Вона отримала «Оскар», «Золотий глобус» та чотири «Греммі», а також стала хітом на багато років.

Американське видання Variety, яке спеціалізується на музичній індустрії та шоу-бізнесі, зазначає, що Дональд Трамп часто використовує пісні, які не підходять під тематику його виступів: «Від цинічної “Rockinʼ in the Free World” Ніла Янга до пригніченої “Losing My Religion” гурту R.E.M і “To the End” гурту Linkin Park».

І майже після кожного такого музичного супроводу Трамп стикається із заявами про те, що виконавці пісень не дозволяють йому використовувати їх. Судовим позовом Трампу погрожували гурт The Rolling Stones, родина італійського оперного співака Лучано Паваротті, сер Елтон Джон, Адель та інші.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск з боку лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа і Венса.