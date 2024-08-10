У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Від атаки загинуло 14 людей

У Костянтинівці на Донеччині завершили розбір завалів торговельного центру після атаки РФ.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Внаслідок російського обстрілу загинуло 14 людей, ще 44 отримали поранення.

З восьми невстановлених тіл криміналісти ідентифікували пʼять: трьох жінок і двох дітей — дівчат 2012 та 2014 року народження.