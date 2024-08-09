Росіяни обстріляли супермаркет у Костянтинівці з артилерії. Є загиблі та поранені

Удень 9 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині зі ствольної артилерії. Влучили по супермаркету.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Станом на 13:50 МВС пише про 10 загиблих і 35 постраждалих у Костянтинівці. Також пошкоджені житлові будинки, магазини, понад десять автомобілів. Надзвичайники ліквідували пожежу площею в тисячу квадратних метрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили по будівлі супермаркету та пошті.

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Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють, на місці працюють відповідні служби.