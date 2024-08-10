ООН: У липні загинули понад 200 цивільних українців — це найбільша кількість від жовтня 2022-го

У липні 2024 року загинули щонайменше 219 цивільних українців і 1 018 дістали поранень. Це найбільший показник смертності з жовтня 2022 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

У звіті ООН згадують масовану атаку Росії на Україну 8 липня. Тоді в Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Київській області загинули щонайменше 43 мирні жителі, зокрема 5 дітей. Поранень дістали 147 людей, серед них — 7 дітей. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, знищивши відділення токсикології і значно пошкодивши Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

У червні — липні інтенсивні наступальні дії російських військ перемістилися з північної частини Харківської області на Донеччину. Через це підтверджені втрати серед цивільних у регіоні зросли зі 125 загиблих і поранених у травні до 224 в червні та 269 в липні.

Більшість загиблих цивільних (90%) та пошкоджених освітніх і медичних закладів (86%) зафіксували на території, підконтрольній Україні. ООН зазначає, що тенденція збільшення кількості жертв серед цивільного населення продовжує зростати з березня 2024 року.