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Вашингтон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
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Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів. Туди ввійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди тощо.

Про це повідомили в Міноборони США.

Ось вміст нового пакета:

  • переносні зенітні комплекси Stinger;
  • боєприпаси для системи HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • військові автомобілі HMMWV;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Попередній пакет допомоги від США оголосили 11 липня. Він коштував $225 мільйонів і містив батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.