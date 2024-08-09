Вашингтон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів

Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів. Туди ввійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди тощо.

Про це повідомили в Міноборони США.

Ось вміст нового пакета:

переносні зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для системи HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

військові автомобілі HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Попередній пакет допомоги від США оголосили 11 липня. Він коштував $225 мільйонів і містив батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.