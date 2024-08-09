Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по військовому аеродрому РФ у Липецьку

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Сили оборони успішно уразили військовий аеродром «Липецьк» у Липецький області РФ, а також засоби протиповітряної оборони росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі Сили оборони вдарили по російському військовому аеродрому «Липецьк». У результаті уразили склади з керованими авіабомбами та ще низку інших об’єктів біля летовища.

У кількох місцях сталися загоряння, здійнялася сильна пожежа та відбулася багаторазова детонація. На аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження ще уточнюють.

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