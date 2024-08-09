Уночі дрони атакували Липецьку область РФ. Влада оголосила евакуацію через пожежу поблизу аеродрому

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників на Липецьку область. Російські телеграм-канали пишуть, що ціллю міг стати воєнний аеродром. Імовірно, уразили склад боєприпасів на його території — місцеві пишуть про тривалу детонацію.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про детонацію вибухонебезпечних обʼєктів далеко від цивільних будівель. У районі запроваджували режим надзвичайної ситуації, через це призупиняли рух громадського транспорту.

Офіційно Артамонов не підтвердив атаку на воєнний аеродром, однак оголосив евакуацію з чотирьох сіл поблизу нього — Копцевих хуторів, Федоровки, Яковлевки та Тинковки. Загалом до зони евакуації потрапили 416 будинків. Через атаку, попередньо, постраждали шестеро людей — усі вони в лікарні.

Також в області пошкодили обʼєкт енергетичної інфраструктури. У деяких районах Липецька не було світла, але зараз його повернули.

Міноборони Росії звітує про нібито збиття 19 безпілотників над Липецькою областю. Також нібито 26 дронів збили над Бєлгородською областю, 7 — над Курською, 5 — над Брянською, 4 — над Воронезькою, один над Орловською. Ще заявили про збиття 5 дронів над окупованим Кримом і 8 — над акваторією Чорного моря.