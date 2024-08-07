Виборча комісія Молдови відмовила в реєстрації на виборах проросійському блоку «Перемога»

Центральна виборча комісія Молдови відмовила проросійському блоку«Перемога» в реєстрації для участі у виборах президента і в референдумі щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це пише NewsMaker.

За рішення проголосували сім членів комісії, проти — один. За словами заступника голови ЦВК Павла Постика, комісія виявила кілька порушень. Вони стосуються назви блоку, способів фінансування та інших аспектів.

Згідно з постановою ЦВК, реєстрація блоку з назвою, схожою на назву іншої партії, неможлива. Тобто назва блоку «Перемога — Victorie» схожа на назву партії, що входить до цього блоку — Victorie. Також звернули увагу на те, що до блоку ввійшла неконституційна партія «Шор», а її лідера Ілана Шора в Молдові засудили на 15 років. Блок «Перемога» може оскаржити рішення ЦВК у суді.

Блок «Перемога» створили у квітні 2024 року в Москві. До нього ввійшли пʼять партій, підконтрольних проросійському політику Ілану Шору — це неконституційна партія «Шор», «Шанс», «Відродження», «Альтернативна сила порятунку Молдови» (FASM) і Victorie. Перший зʼїзд блоку провели в Москві.