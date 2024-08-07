WP: Ізраїль повідомив США, що причетний до ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії

Одразу після загибелі лідера політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханії 31 липня Ізраїль звʼязався з посадовцями США та непублічно підтвердив, що відповідальний за його ліквідацію. У Білому домі на це відреагували «з подивом і обуренням».

Про це пише The Washington Post із посиланням на анонімні джерела серед американських посадовців.

Водночас офіційно Ізраїль досі не коментував причетність до смерті Ханії. Чиновники Адміністрації президента США розцінили його вбивство як крок назад у багатомісячному процесі мирного врегулювання війни в секторі Гази.

За словами співрозмовників WP, Ізраїль і раніше завдавав ударів по ліванському угрупованню «Хезболла» та іранських командирах, не повідомляючи про це США. Це «приводило в лють» Джо Байдена та його адміністрацію.

Своїми діями премʼєр Ізраїлю Біньянмін Нетаньягу поставив США в дуже складне становище. Телефонна розмова між ним і Байденом на минулому тижні після смерті Ханії була «напруженою», однак немає жодних ознак того, що Байден готовий тиснути на Ізраїль, аби стримати його дії.