Уряд скасував відключення світла частині бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою світло не вимикатимуть бізнесу, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва.
Про це премʼєр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
«Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше ніж 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості», — додав премʼєр.
Постанова вносить зміни до «Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану».
Схоже рішення про скасування відключень уряд ухвалив 30 травня для підприємств, які імпортують не менше за 80% електроенергії від свого споживання.
- Росіяни навесні посилили атаки на енергосистему України. Через це з травня у країні знову почалися масштабні віялові вимкнення світла.
- Ситуація в енергосистемі України покращилась в липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили, що за відсутності обстрілів у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальні або їх взагалі скасують.