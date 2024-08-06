Уряд скасував відключення світла частині бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою світло не вимикатимуть бізнесу, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва.

Про це премʼєр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше ніж 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості», — додав премʼєр.

Постанова вносить зміни до «Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану».

Схоже рішення про скасування відключень уряд ухвалив 30 травня для підприємств, які імпортують не менше за 80% електроенергії від свого споживання.