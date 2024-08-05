Reuters: Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти США серед губернаторів Пенсильванії та Міннесоти

Імовірна кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзом.

Про це пише Reuters, посилаючись на обізнані джерела.

Очікують, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка, 6 серпня. Поки невідомо, чи ухвалила вона остаточне рішення, зазначають джерела Reuters.

Вибір кандидата у віцепрезиденти — це одне з найважливіших питань у передвиборчій кампанії Гарріс. Вдало обрати віцепрезидента важливо, щоб успішно кинути виклик республіканцям Дональду Трампу та Джеймсу Девіду Венсу.

51-річний Джош Шапіро — популярний губернатор штату Пенсильванія, в якому обовʼязково треба перемогти, щоб перемогти у виборах в цілому. Крім того, він умілий оратор, який знає, як достукатися до селян — а це завжди було слабким місцем демократів. А ще Шапіро може стати першим віцепрезидентом-євреєм, тоді як Гарріс прагне стати першою жінкою-президентом США.

Тим часом 60-річний Тім Волз — колишній вчитель і військовий Національної гвардії США, губернатор штату Міннесота. Він зможе обійти Венса в боротьбі за голоси зі штатів Середнього Заходу.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні.