Студія Universal Pictures зніматиме байопік про Брітні Спірс за її мемуарами

Кінокомпанія Universal Pictures зніматиме біографічний фільм за мемуарами американської співачки Брітні Спірс The Woman In Me («Жінка в мені»).
Про це повідомляє Variety.
Розробку стрічки доручили режисерові фільму «Ілюзія обману: Другий акт» Джону Чу, а продюсером стане Марк Платт, який раніше працював, зокрема, над фільмом «Драйв» 2011 року з Раяном Гослінгом у головній ролі.
Спірс уже поділилася, що працює над «секретним проєктом» з Марком Платтом, зазначивши, що він «завжди знімав її улюблені фільми». Вона сказала своїм шанувальникам «слідкувати за оновленнями».
Universal виграла права на мемуари Спірс на дуже конкурентному аукціоні. «Жінка в мені» вийшла в жовтні минулого року та стала бестселером і предметом однієї з найдорожчих видавничих угод в історії. У всьому світі було продано понад два мільйони друкованих примірників.
У книзі Спірс із дивовижною відвертістю і гумором описала свій шлях до слави, широко висвітлені у ЗМІ проблеми, з якими вона зіткнулася, і про спроби вирватися з-під жорсткої опіки свого батька.
У мемуарах Брітні також відверто розповіла про свої стосунки зі співаком Джастіном Тімберлейком, з яким вони зустрічалися з 1998 до 2002 року. У мемуарах Брітні вперше зізналася, що завагітніла від Тімберлейка, коли їм обом було по 19 років, і що він умовив її зробити аборт. Співачка розповіла, що Джастін розійшовся з нею через SMS, коли вона була в Лондоні на зйомках кліпу пісні “Overprotected” (“The Darkchild Remix”).
Водночас Universal Pictures славиться своїми мюзиклами-байопіками. Наприклад, знятий студією у 2015 році фільм «Просто з Комптона», який розповідає історію американського хіп-хоп гурту N.W.A, зібрав понад $200 мільйонів у прокаті, а «Восьма миля» 2002 року про Емінема зібрав $250 мільйонів у всьому світі. Наразі студія також розробляє байопік про Снуп Догга.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, Брітні Спірс втратила опіку над дітьми. Певний час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала в лікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діяв винятково в інтересах своєї дочки та бажав їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.
- 13 серпня 2021 року батько Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над дочкою, 30 вересня суд забрав у нього опікунство, а 13 листопада 2021 року Верховний суд міста Лос-Анджелес підтвердив це рішення.
- Брітні Спірс знову опинилася в центрі уваги після того, як її звільнили від опікунства батька. Крім того, що вона регулярно публікувала відео своїх танців і оголені фото в Instagram, цього року вона заявила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію, а натомість писатиме пісні для інших виконавців.