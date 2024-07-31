Угорщина заперечує, що ветувала спільну заяву ЄС про вибори у Венесуелі

Речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пацолай заперечив, що його уряд ветував спільну заяву від імені всіх країн-членів Європейського Союзу про результати виборів у Венесуелі.

Про це Мате Пацолай повідомив у коментарі угорському виданню Telex.

«Те, що Угорщина наклала вето на спільну заяву, фейк», — написав він.

За його словами, Будапешт спершу дочекався звіту з Венесуели, вивчив його і потім приєднався до заяви від імені всіх країн Євросоюзу.

Вранці 31 липня видання Politico з посиланням на джерела написало, що ЄС не зміг виступити зі спільною заявою, бо її ветувала Угорщина. У заяві блок висловлював занепокоєння про ймовірні «недоліки і порушення» під час голосування на виборах у Венесуелі.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 29 липня від свого імені опублікував заяву щодо виборів у Венесуелі, де заявив, що звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів свідчать про численні порушення. Наступного дня він поширив ще одну заяву від свого імені.

Вибори у Венесуелі

28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Опозиція тим часом заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів. Після цього опозиція опублікувала результати голосування, за якими опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%.

З 29 липня у Венесуелі не вщухають протести. Мітингувальники палять розвішані по стінах і стовпах портрети Мадуро, покришки, сміття і машини. У кількох містах люди повалили статуї колишнього президента Уго Чавеса — попередника Мадуро. У столиці Каракасі поліція й силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. У відповідь деякі демонстранти кидали в них каміння, пляшки з горючою рідиною та інші предмети.