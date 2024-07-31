Зеленський підписав закон про реструктуризацію зовнішнього держборгу. Що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11396, який дозволяє Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024 року за потреби.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Документ ухвалив парламент одразу у двох читаннях ще 18 липня, до угоди з Комітетом власників єврооблігацій України. Цей закон — технічне рішення, яке було потрібне, щоб Україна поставила на паузу виплати навіть без угоди про реструктуризацію.

Зараз угода вже є, і вона дозволить Україні заощадити понад $30 мільярдів на обслуговуванні зовнішнього державного боргу.

Строк купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році наставав 10 серпня. Якщо б до того часу Україні не вдалося досягти офіційної домовленості про реструктуризацію, уряд би скористався законопроєктом № 11396.

Також цей закон передбачає, що Кабмін зможе включити гарантований державою борг колишнього «Укравтодору» ($700 мільйонів і відсотки) до державного боргу та реструктуризувати його.