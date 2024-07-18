Парламент схвалив законопроєкт про реструктуризацію зовнішнього держборгу. Чому це важливо

Верховна Рада України одразу у двох читаннях ухвалила законопроєкт № 11396. Він дозволяє уряду в майбутньому призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомили очільниця Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа і народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосував 231 депутат, проти — один.

Документ дозволяє Кабміну включити гарантований державою борг колишнього «Укравтодору» ($700 мільйонів і відсотки) до державного боргу та реструктуризувати його. Агентство відновлення (колишній «Укравтодор») не може самостійно це зробити.

Законопроєкт також передбачає, що уряд отримає право за потреби тимчасово призупинити виплати за зовнішнім державним боргом. Наприклад, якщо не буде офіційної домовленості про реструктуризацію до 10 серпня — до строку купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.

Роксолана Підласа пояснила, що схоже технічне рішення використовували у 2015 році, коли Україна ухвалила Закон «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня й оголосила про завершення операції в листопаді.

Міжнародний валютний фонд підтримав законопроєкт № 11396. Він має посилити боргову стійкість України. У березні 2023 року МВФ схвалив нову програму для України в рамках розширеного фінансування на $15,6 мільярда. Тоді держборг України визнали нестійким, й Україна взяла на себе зобов’язання відновити його стійкість, реструктуризувавши зовнішній комерційний борг та офіційний двосторонній борг.

Комітет з питань бюджету наголошував, що реструктуризація дозволить заощадити на платежах з обслуговування і погашення суверенних єврооблігацій понад $10 мільярдів до кінця 2027 року.