Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати в «Дії»

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів віднині можна отримати на порталі «Дія».
Про це повідомили пресслужби Мінцифри та «Дії».
На документі є QR-код, за яким перевіряють дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг». Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Як сформувати документ у «Дії»:
- авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- обрати сервіс «Військово-обліковий документ»;
- натиснути «Подати заяву»;
- підписати заяву електронним підписом.
За десять хвилин документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі.
У Мінцифри зазначають, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Однак за потреби його можна й роздрукувати.
Військово-обліковий документ з QR-кодом також можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Нещодавно на порталі «Дія» запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників.