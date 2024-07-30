Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна сформувати в «Дії»

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів віднині можна отримати на порталі «Дія».

Про це повідомили пресслужби Мінцифри та «Дії».

На документі є QR-код, за яким перевіряють дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг». Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як сформувати документ у «Дії»:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати сервіс «Військово-обліковий документ»;

натиснути «Подати заяву»;

підписати заяву електронним підписом.

За десять хвилин документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі.

У Мінцифри зазначають, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Однак за потреби його можна й роздрукувати.

Військово-обліковий документ з QR-кодом також можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).