Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАПі за 15 хвилин

Військово-облікові документи з QR-кодом тепер можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Військовозобоввʼязані, призовники та резервісти, отримуйте в ЦНАПах електронний військово-обліковий документ, коли уточнюєте персональні дані. Він має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду», — сказано в релізі.
Послуга безкоштовна, а сама процедура триває до 15 хвилин, запевняють у Мінцифри. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку «Резерв+» або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи Територіального центру комплектування.
Електронний документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:
- персональні дані заявника;
- окремий номер запису в ЄДРПВР;
- відомості ВЛК;
- військове звання і військову спеціальність;
- відомості про військовий облік тощо.
Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.