AP: Росія розгорнула масштабну кампанію з дезінформації перед виборами у США. Головна мета — підірвати підтримку України

Кремль націлився на несвідомих американців і використовує комерційні піар-фірми в Росії для поширення дезінформації про президентські перегони у США.

Про це агентству Associated Press заявили високопоставлені представники розвідки.

Попередження пролунало після кількох бурхливих тижнів у політиці США, які змусили Росію, Іран і Китай переглянути деякі деталі своїх пропагандистських планів.

Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію під час виборів. Повʼязані з Кремлем групи дедалі частіше наймають маркетингові та комунікаційні фірми, розташовані в Росії, для аутсорсингу частини роботи зі створення цифрової пропаганди, замітаючи при цьому свої сліди. Про це посадовці заявили на умовах анонімності під час закритого брифінгу з журналістами.

Дві такі фірми стали обʼєктом нових санкцій США, оголошених у березні. Вони створили фейкові сайти та профілі в соціальних мережах, щоб поширювати кремлівську дезінформацію.

Російська дезінформація концентрується на кандидатах у президенти, голосуванні та питаннях, які вже є предметом дебатів у США: імміграція, злочинність або війна в Газі. Кінцева мета полягає в тому, щоб змусити американців поширювати фейки, не ставлячи під сумнів їхнє походження.

За словами посадовців, люди набагато більш схильні довіряти й репостити інформацію, яка, на їхню думку, походить з вітчизняного джерела. РФ для цього використовує фейкові вебсайти, що імітують американські ЗМІ, і профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту.

Росія та інші країни також швидко намагаються використати деякі з останніх подій у президентських перегонах, зокрема замах на колишнього президента Дональда Трампа і рішення президента Джо Байдена вийти з перегонів на користь віцепрезидентки Камали Гарріс.

Після нападу на Трампа, наприклад, російські дезінформаційні агентства швидко поширили заяви про те, що риторика демократів призвела до стрілянини, і навіть безпідставні теорії змови, за якими замах організував Байден або український уряд.

Головною метою російської дезінформації залишається підрив підтримки України, а Трамп у минулому вихваляв російського лідера Володимира Путіна і вважається менш прихильним до НАТО, зазначає AP.

Дезінформація від інших країн

Хоча Китай розгорнув масштабну дезінформаційну кампанію перед нещодавніми виборами на Тайвані, країна демонструє набагато більшу обережність, коли йдеться про США. Пекін може використовувати дезінформацію для впливу, наприклад, на виборчі перегони до Конгресу, в яких кандидати озвучують різкі заяви щодо Китаю. Але не очікується, що Китай намагатиметься вплинути на президентські перегони, заявили чиновники.

Іран, однак, зайняв більш агресивну позицію. Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила раніше цього місяця, що іранський уряд таємно підтримує американські протести проти війни Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. За словами Хейнс, групи, повʼязані з Іраном, видавали себе за інтернет-активістів, заохочували протести й надавали фінансову підтримку деяким протестним групам.

За словами чиновників, Іран виступає проти кандидатів, які можуть посилити напруженість у відносинах з Тегераном. Цей опис підходить Трампу, адміністрація якого розірвала ядерну угоду з Іраном, відновила санкції та наказала вбити високопоставленого іранського генерала.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса, який, серед іншого, послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост голови держави, через занепокоєння в тому, що він застарий і вже надто змучений для президентства.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде 19—22 серпня в Чикаго.