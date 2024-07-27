В Україні відкриють лабораторію для визначення якості турнікетів

В Україні відкриють спеціальну лабораторію для визначення якості турнікетів.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на першому міжнародному медичному Конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя.
Говорячи про плани у сфері медичного забезпечення українських воїнів, Умєров анонсував відкриття спецлабораторії для визначення якості турнікетів.
«Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів», — сказав міністр.
Він підкреслив, що це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.
Чому це важливо
Турнікети є одним з найкращих засобів для зупинки кровотечі на полі бою. Неякісні турнікети загрожують життю військових: у лабораторних умовах вони можуть зупинити кров і не порватись, але під час бойових дій підводять.
В Україні поки що немає стандартів якості турнікетів. Торік Міноборони створило департамент, який має їх розробити, а МОЗ написав проєкт вимог до виробів.
«Бабель» проаналізував, які турнікети закуповували Нацгвардія, рятувальники й правоохоронці із січня 2023-го по травень 2024-го. Зʼясувалось, що понад 33 тисячі з них були ненадійними.