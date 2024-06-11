За півтора року Нацгвардія, рятувальники й правоохоронці купили 33 тисячі ненадійних турнікетів. У грошах це не так багато (майже 17 мільйонів гривень), але великий ризик — «Бабель» рахує

В Україні державних вимог до якості турнікетів не існує. Кожен четвертий джгут у війську — невідомого походження. Про це в серпні 2023 року звітувала тодішня командувачка Медичних сил Тетяна Остащенко. Єдиний релевантний орієнтир для медиків, виробників і волонтерів — перелік якісних турнікетів, який у 2003 році вперше склав американський Комітет з тактичної бойової допомоги пораненим (ТССС). Список постійно оновлюється, там джгути виключно американського виробництва. Турнікети українських брендів — «Січ», «Дніпро», «Пульс» і Yellow blue — ТССС почав тестувати лише недавно і поки що до свого переліку не додав жоден з них.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон, який зобовʼязав Міноборони затвердити стандарти медичних виробів, зокрема джгутів, на основі стандартів держав НАТО. Рекомендації ТССС в майбутньому документі теж треба буде врахувати. Зараз його розробляє профільний департамент в Міноборони.

А поки загальних стандартів немає, у своїх наказах щодо турнікетів в аптечках військових МОЗ і Генштаб вживають розмиті формулювання. Наприклад, це має бути турнікет вороткового типу або турнікет «типу САТ». Таких характеристик мало, щоб відсіяти ненадійні вироби, але досить, щоб де-юре їх купували без порушень вимог.

Серед українських турнікетів якісними бойові медики найчастіше називають джгути виробника «Січ». Інструкторка і бойова медикиня Марія Назарова пояснює: це виробництво існує багато років, пройшло всі необхідні тести, визнавало помилки та надавало результати тестів бойовим медикам. Якість «Січі» підтверджують і в Благодійному фонді «Соломʼянські котики», який постачає якісні турнікети військовим. Усі інші турнікети українські бойові медики критикують і часто називають небезпечними для життя.

За підрахунками «Бабеля», із січня 2023-го по травень 2024-го Сили безпеки і оборони (за винятком ЗСУ) провели 42 тендери із закупівлі турнікетів. У 35 випадках це були ненадійні джгути брендів «Дніпро», «Пітон-3», «СпецТехОснастка», «Фарммедальянс», «Спас», Remed і Paramedic. Ще понад 400 виробів не вдалося ідентифікувати.

Ненадійні джгути купували три військові частини НГУ, три підрозділи ДСНС, 10 підрозділів поліції охорони, Головні управління Нацполіції в Чернівецькій та Вінницькій областях, підрозділ судової охорони, Харківська обласна прокуратура і Державна спеціальна служба транспорту.

Як ми рахували На Prozorro відібрали завершені тендери на закупівлю медичних матеріалів з 1 січня 2023 до 26 травня 2024 року — це 62 281 лот. З них за ключовими словами виокремили ті, що стосувалися кровоспинних джгутів. Відсіяли всі, що не мали стосунку до Сил безпеки і оборони. Оскільки закупівлі Збройних сил здебільшого засекречені, ті, що були доступні, до уваги теж не брали. Також відсіяли джгути Есмарха, венозні, гумові та тренувальні — це окрема категорія турнікетів, які рідко використовують для зупинки кровотечі. У підсумку отримали перелік із 42 тендерів. З них за граничною для якісних турнікетів ціною, зараз це приблизно 610 гривень (стільки коштує турнікет «Січ»), і виробниками виокремили закупівлі ненадійних джгутів — загалом 35 лотів. Шість інших стосувались турнікетів CAT і «Січ». Один тендер на 60 турнікетів для ДСНС проаналізувати не вдалося — у документах не було назви джгутів.

Загалом у рамках цих 35 тендерів Сили безпеки і оборони придбали 33 248 ненадійних турнікетів. Однак реальна цифра значно більша. Деякі тендери закриті — у кращому разі в них вказана лише назва товару і ціна за одиницю, але не кількість. Також невідомо, скільки тисяч неперевірених джгутів уже лежать на складах і скільки таких постачають волонтери та міжнародні партнери. Наприклад, у липні 2023 року Україна отримала від Литви китайські турнікети, які рвалися при використанні, — їхня назва невідома. За документами вони відповідали вимогам, тому їх направили в бойові бригади. Після скандалу джгути замінили.

33 248 ненадійних турнікетівпідтверджено закупили Сили безпеки і оборони (без ЗСУ)

За 2023 рік і перші пʼять місяців 2024-го на ненадійні турнікети Сили безпеки і оборони витратили 16,6 мільйона гривень. З них 15,9 мільйона отримав виробник турнікетів «Дніпро» — компанія «ВК Простір». До повномасштабного вторгнення вона займалась друком, зокрема рекламних матеріалів, і виробляла меблі. У 2023 році «ВК Простір» виграла два великі тендери на турнікети для Нацгвардії — на 9,8 мільйона гривень і на 2,9 мільйона. У 2023 році річний дохід компанії виріс удвічі — з 55,9 мільйона гривень у 2022-му до 127 мільйонів. Пропорційно виріс і прибуток — з 24,2 мільйона гривень до 46,3 мільйона.

16,6 мільйона гривеньвитратили на ненадійні турнікети із січня 2023 по травень 2024-го

Бойові медики часто критикують турнікети «Дніпро», насамперед за якість. Джгути не зупиняють артеріальну кровотечу і рвуться при першому застосуванні. За словами Марії Назарової, якість турнікетів «Дніпро» не підтверджують жодні документи. Про випадки, коли джгути не спрацювали, писав заступник командира роти з лікувальної роботи «Азову» Євген Діденко. Через це помер військовослужбовець. На якість «Дніпра» також нарікали бойова медикиня «Азову» Ріна Рєзнік і керівниця медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова.

Виробник турнікетів «Дніпро» каже, що критика його джгутів — інформаційна кампанія конкурентів, а насправді у багатьох медиків претензій до якості немає. Компанія постійно публікує позитивні відгуки військових, її продукцію радить Анна Домбровська. Вона колишня російська журналістка, яка з 2014 року волонтерить для української армії. За 2023 рік Домбровська передала армії понад 26 000 цих джгутів. Вона каже, що перша генерація «Дніпра», яку випустили до вересня 2022 року, справді мала проблеми, але її відкликали ще наприкінці 2022 року. Відтоді військові отримують турнікети «Дніпро» другої генерації, до яких немає зауважень. Суттєвою перевагою «Дніпра» перед конкурентами є порівняно невисока ціна — 599 гривень за одиницю. За гуртової покупки ціна ще нижча.

Насправді бойові медики не сперечаються, що турнікети «Дніпро» здатні зупинити кровотечу. Але вже самого факту, що вони спрацьовують не завжди, достатньо, щоб їх не використовувати, пояснює парамедикиня «Госпітальєрів» Анна Скольбушевська.

«Бабель» надіслав запити про закупівлі турнікетів до НГУ, ДСНС і Поліції охорони. Ми запитали, чи відомо їм про скарги на якість цих джгутів і чому вони обрали саме цих виробників. На момент виходу матеріалу відповідей ми не отримали.

Наша кров — ваша підтримка. Підніміть рівень еритроцитів — підтримайте «Бабель»: 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]