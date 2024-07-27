Традицію дзвонарства у Львові внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Традицію дзвонарства у Львові додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це повідомило Міністерство культури.
Дзвони у Львові — це не лише звуки міста, але і його душа, зазначили в Мінкульті. Мелодійні звуки використовують для релігійних служб, під час весіль, похоронів та інших церковних обрядів. Серед репертуару такі мелодії:
- «Благовіст», що виконують щодня перед службою;
- «Передзвін», що виконують під час освячення пасок, під час святкування Вербної неділі, під час різних процесій, вінчання, хрестин;
- мелодія для похорону;
- мелодія тривоги, оповіщення про стихійне лихо чи напад ворога.
Дзвонарі протягом століть вони зберігають у памʼяті різноманітність дзвонарського мистецтва, яке рідко фіксується в письмових документах. Натомість знання передаються молоді від майстрів. Нині обʼєднання дзвонарів зберігають та відновлюють традіцію дзвонарства.
Звуки дзвонів формують єдиний культурний та емоційний простір у Львові. Це частина ідентичності містян і сентиментальний звʼязок із дзвіницею та її дзвоном, який пробуджує емоції, спогади та досвід, як особистий, так і колективний.
Також особливістю традиції дзвонарства у Львові є соціальна та міжконфесійна злагодженість, адже дзвонарі сповідують принцип рівності та виконують свої обовʼязки у різних конфесіях, формуючи толерантне середовище.
- У червні Мінкульт вніс до переліку нематеріальної спадщини України чоловічий танець «Сербен». Його виконують у селі Чортовець. Танець тісно повʼязаний з обрядовістю Великодня та Провідної неділі.